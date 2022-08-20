Прокуратура назвала сумму хищений нарколога Брюна

Бывший главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает 20 августа пресс-служба столичной прокуратуры.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — указано в сообщении.

Ранее 20 августа нарколога Брюна, обвиняемого в мошенничестве, сразу после судебного заседания повезли на следственные действия. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат Сергей Севрук. Другие подробности адвокат не привел. В этот же день Кузьминский суд Москвы принял решение о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста. Такая же мера пресечения была избрана для его коллеги Владимира Якушева.

Дело Брюна рассматривалось в частично закрытом режиме в Кузьминском суде Москвы. Следователь указывал, что Брюн имеет хронические заболевания, однако на свободе может угрожать свидетелям и скрываться от следствия. В ответ Брюн заявил, что «больше всех заинтересован, чтобы следствие нашло правду».

Брюн, Якушев и еще три человека были задержаны накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

19 августа Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признал.

В ноябре 2019 года в России произошел бум на получение медсправок для ГИБДД на фоне вступления в силу нового регламента, предполагавшего сдачу анализа крови на предмет наличия CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Однако для большинства водителей стоимость такого теста оказалась неподъемной. В результате в ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ, и вступление регламента в силу отменили.

Как выяснил РЕН ТВ, нововведение могло быть выгодно Брюну. Оказалось, что Брюн знаком с человеком, стоявшим у истоков компании, которая помогала региональным учреждениям здравоохранения закупать аппаратуру и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях.

Одним из учредителей фирмы-поставщика — ООО «Медиатрейд» — был Владимир Якушев, один из задержанных по делу. В середине 2010-х он ушел из компании. Сейчас он совладелец и соучредитель Российской наркологической лиги, а также соучредитель Ассоциации наркологов. Президентом обеих является Брюн.

Удалось отследить более 60 закупок в разные регионы. Один аппарат стоит 6–8 млн рублей, а значит, общая сумма потраченных бюджетных средств может превышать 400 млн рублей.