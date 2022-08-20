Нарколога Брюна после заседания суда увезли на следственные действия

Бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, сразу после судебного заседания повезли на следственные действия. Об этом 20 августа рассказал «Известиям» его адвокат Сергей Севрук.

Другие подробности адвокат не привел.

«На следственные действия сейчас поедет», — сказал он журналистам.

По словам адвоката, вечером его подзащитный будет дома.

Ранее в субботу Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест. Нарколог заявил суду о том, что намерен сотрудничать со следствием.

Как отметили в прокуратуре, Брюн обвиняется в хищениях на 20 млн рублей. Его предположительный подельник, коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев, в суде признал вину. Ему также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне Брюн не признал вину по делу о мошенничестве. Также в пятницу Минздрав РФ сообщил о снятии Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.

О задержании Брюна в Москве стало известно 19 августа. Кроме него были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

Как рассказал источник «Известий», фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В рамках дела прошли обыски по 27 адресам. По предварительной информации, подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В феврале 2020 года правоохранительные органы уже проводили проверку в отношении Брюна.