Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не признал вину по делу о мошенничестве. Об этом заявили 19 августа в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — заявили «Интерфасу» в ОНК.

Брюн рассказал членам комиссии, что его задержали после допроса в УВД.

В ОНК также сообщили, что нарколог не имеет претензий к условиям содержания и не жалуется на здоровье.

Ранее в этот день Минздрав РФ сообщило о снятии Евгений Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.

Также 19 августа стало известно, что правоохранители задержали Брюна в Москве. Кроме него были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

Как рассказал источник «Известий», они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

По предварительной информации, подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В феврале 2020 года правоохранительные органы проводили проверку в отношении Брюна. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению прокуратуры Москвы проверяла деятельность ООО «Медиатрейд». Проведенный правоохранителями анализ сайта госзакупок показал, что компания неоднократно выступала единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче. Рассматривались признаки аффилированности с Брюном и Владимиром Якушевым.