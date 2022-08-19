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В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн 19 августа задержан в Москве.

Ушел без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей

По информации «Известий», кроме Брюна задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. В настоящее время Брюн и несколько его подельников находятся на допросе.

По данным источника, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Уточняется, что обыски по данному делу уже прошли по 27 адресам.

По предварительным данным, подозреваемые организовали закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний.

В феврале 2020 года в отношении главного нарколога уже проводили проверку правоохранительные органы. Сообщалось, что Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за скандальной истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей. Федеральная антимонопольная служба по поручению прокуратуры Москвы занималась проверкой деятельности ООО «Медиатрейд».

Эта компания являлась единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября 2019 года требовалось делать всем желающим получить водительские права. Прокуратура столицы также проверяла связь компании с Брюном и его коллегой Владимиром Якушевым.

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