Растрата доверия: почему задержан главный нарколог страны Евгений Брюн

Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате, узнали «Известия». Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм. История тянется с 2017 года, когда несколько компаний якобы заключили картельное соглашение и смогли без конкуренции выиграть 30 крупных госзакупок медпрепаратов на 125,7 млн рублей. Историей заинтересовались ФАС, Генпрокуратура и МВД. Некоторые эксперты осторожно оценивают происходящее — по их мнению, нарколог на своем посту сделал много полезного. Источник «Известий» полагает, что Брюн попытается частично признать вину и заключить сделку со следствием, чтобы избежать ареста. Вопрос о мере пресечения для подозреваемых будет решаться, вероятно, в субботу, 20 августа.

Кровь водителей

Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна задержали в Москве. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, кроме него под стражу взяли еще четырех человек, в том числе его коллегу по Московскому НПЦ наркологии, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Источник издания располагает данными, что сейчас задержанные находятся в СИЗО. До этого прошли обыски по 27 адресам, в том числе по месту их жительства и в офисах связанными с ними компаний.

По предварительным данным, главного нарколога страны вместе с коллегами заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Они через аффинированные компании, одна из которых принадлежит жене Якушева, другая — тестю Брюна, якобы осуществляли закупки в наркодиспансеры и другие лечебные учреждения тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Этот шлейф громкой истории еще 2019 года, когда в России должен был вступить в силу новый регламент по получению водителями медсправки для ГИБДД. Предполагалось, что с 22 ноября того года водителям для получения медицинского заключения потребуется анализ крови на предмет наличия CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), маркера, который может указывать на хронический алкоголизм.

Однако анализ оказался весьма дорогим — около 3 тыс. рублей. А общая стоимость всех анализов, необходимых для получения прав, доходила до 5-6 тыс. рублей. В итоге в клиниках образовались огромные очереди — водители торопились получить справки по старым ценам.

Вступление регламента в силу отменили после того, как в дело вмешался президент РФ Владимир Путин. Он назвал столь высокую стоимость справки «чушью».

Близкие связи

Тогда же на поверхность всплыло имя Евгения Брюна. В начале 2020 года «Известия» провели собственное расследование и выяснили, что еще в 2011 году за его подписью вышли методические рекомендации, в которых приводились доводы в пользу маркера CDT как едва ли не единственного способа диагностики алкогольной зависимости. А одним из учредителей фирмы-поставщика аппаратуры и реагентов, необходимых для выявления маркера CDT в биологических жидкостях, был Владимир Якушев.

Историей заинтересовались Генпрокуратура и МВД. В Генеральной прокуратуре РФ в 2020 сообщили, что Московское УФАС России и территориальные подразделения МВД России по Москве проводят проверку в отношении Евгения Брюна по мотивам этой истории.

А 9 августа 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что выявила картель на торгах, охвативших 17 регионов. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом чего стало ограничение конкуренции в 30 торговых процедурах.

В 2017-2019 годах эти компании заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контрактов составила 125,7 млн рублей. Три организации уже признались в заключении соглашения. ФАС заявила о передаче дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как минимум три из перечисленных ФАС компаний (ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Нарколаб») ранее принадлежали вице-президенту Ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву. Он был совладельцем данных коммерческих структур с разной долей владения. Президент этих ассоциаций — сам главный нарколог страны Евгений Брюн.

Впрочем, таковым он уже не является. Минздрав объявил 19 августа, что должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры ведомства в процессе ее доработки.

— Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию, — добавили в Минздраве.

Интересно, что еще 11 июля Евгений Брюн значился на страницах сайта ведомства как главный нарколог — он давал советы о том, что не стоит употреблять алкоголь в жару. В версии сайта Минздрава от 11 августа, которая сохранилась в web-архиве, он всё еще был внештатным специалистом ведомства.

Сейчас Евгений Брюн хочет частично признать вину и попытаться заключить сделку с прокурором, чтобы его не арестовали, продолжил источник. Но пока это не получается — участники расследования против, и ничего нового Евгений Брюн следствию сообщить не может. Судя по всему, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен 20 августа, сказал источник.

Человек неглупый

В этой истории не стоит делать поспешных выводов, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

— Дело в том, что Евгений Брюн уже не первый год работает в этой сфере. Я знаю его лично уже очень давно, ничего плохого про него сказать не могу. Я лишь надеюсь, что эта история не означает передел рынка. Сфера наркологии, да и вообще фармакологии, это большие деньги. И лекарства, и тесты в этой области медицины дорогостоящие, — сказал он «Известиям». — Я не исключаю борьбу за рынок, но все же советую очень осторожно относиться к этой истории. Нельзя забывать и про успехи в этой сфере: в России наблюдается снижение числа наркозависимых. Это в том числе и Брюна заслуга. А остальное покажет следствие.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров тоже неоднозначно оценивает происходящее.

— Мне очень сложно судить, понимаете, я с государственными структурами не пересекался, я работаю в частных. Я с Евгением Брюном общался и в рамках Наркологической лиги, он человек неглупый, переживающий за то, чем занимается. Ну как бы коррупцию ведь тоже никто не отменял в госструктурах, — сказал он в беседе с «Известиями».

Как отметил эксперт, история с повышением цен на обследование при получении или смене водительских прав тянется с 2019 года: еще тогда высказывались предположения о связи Евгения Брюна с аффилированными структурами, через которые проводились закупки оборудование для исследования карбогидрат-дефицитного трансферрина.

— Сразу начали выяснять, почему это случилось. Если мне память не изменяет, там нашли достаточно существенный картельный сговор, — сказал Шуров.

С учетом заявленной фабулы уголовного дела, речь идет о подозрениях в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ), полагает юрист Алексей Гавришев.

— Растрата предполагает распоряжение по своему усмотрению средствами, вверенными человеку в законном порядке. Обвинение подозревает еще и состав мошенничества. Количество подозреваемых, роль каждого из них, а также размер ущерба безусловно будет влиять на срок наказания, — сообщил он «Известиям».