Реклама
Прямой эфир
Мир
Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Юрист раскрыл детали дела задержанного нарколога Брюна

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн был задержан в рамках расследования дела о картельном сговоре на сотни миллионов рублей. Об этом 19 августа в рассказал «Известиям» юрист Александр Строганов.

«ФАС — это серьезная организация, обнаружила сговор на многие сотни, десятки сотен миллионов рублей, там список из 11 компаний, они сговорились между собой в целях поддержания выгодной для себя ценовой политики. Насколько мне известно, эти компании были аффилированы с родственниками чиновников, которые были в подчинении у тогдашнего главного нарколога», — рассказал юрист.

Ушел без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей

По его словам, следствию еще предстоит выяснить точную сумму ущерба. Он подчеркнул, что речь идет о больших цифрах.

В связи с этим, предположил Строганов, Брюну грозит не один год заключения.

О задержании главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава стало известно ранее в этот день. Вместе с Брюном были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

Как рассказал источник «Известий», подозреваемые организовали закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этих целей они использовали сеть аффилированных компаний.

После задержания Брюна сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства здравоохранения.

Еще в феврале 2020 года правоохранительные органы проводили проверку в отношении Брюна. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022