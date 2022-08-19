Юрист раскрыл детали дела задержанного нарколога Брюна

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн был задержан в рамках расследования дела о картельном сговоре на сотни миллионов рублей. Об этом 19 августа в рассказал «Известиям» юрист Александр Строганов.

«ФАС — это серьезная организация, обнаружила сговор на многие сотни, десятки сотен миллионов рублей, там список из 11 компаний, они сговорились между собой в целях поддержания выгодной для себя ценовой политики. Насколько мне известно, эти компании были аффилированы с родственниками чиновников, которые были в подчинении у тогдашнего главного нарколога», — рассказал юрист.

По его словам, следствию еще предстоит выяснить точную сумму ущерба. Он подчеркнул, что речь идет о больших цифрах.

В связи с этим, предположил Строганов, Брюну грозит не один год заключения.

О задержании главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава стало известно ранее в этот день. Вместе с Брюном были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

Как рассказал источник «Известий», подозреваемые организовали закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этих целей они использовали сеть аффилированных компаний.

После задержания Брюна сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства здравоохранения.

Еще в феврале 2020 года правоохранительные органы проводили проверку в отношении Брюна. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.