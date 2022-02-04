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Возвращение супермена: скандально известного сыщика заподозрили в мошенничестве

Против Бекхана Юнусова снова возбуждено уголовное дело
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Возвращение супермена: скандально известного сыщика заподозрили в мошенничестве
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2022-02-03 20:15:09
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Бывший сыщик Бекхан Юнусов, с именем которого связан громкий полицейский скандал прошлых лет, вновь оказался в центре криминальной истории. По данным источника «Известий», против него возбуждено уголовное дело. Юнусов известен тем, что через СМИ пытался создать себе имидж непримиримого борца с преступностью, пострадавшего от правоохранительной системы, тем не менее был осужден за ряд должностных преступлений. В чем теперь обвиняют экс-полицейского — в материале «Известий».

За что задержали Бекхана Юнусова

Новый поворот в судьбе бывшего сыщика Юнусова случился в конце прошлого года — 23 декабря в отношении него было возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, бывшему полицейскому стало известно о неприятностях с законом, возникших у бизнесмена Абрамова (фамилия изменена), фигуранта дела о крупном хищении. Юнусов якобы предложил решить вопрос с претензиями правоохранителей за 1 млн рублей. Переговоры продолжались в течение нескольких дней. Следствие считает, что бывший сыщик пытался убедить Абрамова в том, что сможет передать незаконное вознаграждение правоохранителям и замять вопрос с делом, однако фактически не имел такой возможности, а деньги хотел просто присвоить.

Возвращение супермена
Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он был задержан 23 декабря прошлого года в офисе на Большой Грузинской улице при передаче денег.

Почему Юнусова обвиняли в превышении полномочий

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Это преступление можно было бы назвать рядовым, если не учитывать биографию ее главного фигуранта. Несколько лет назад у Юнусова случились серьезные неприятности с законом — коллеги уличили его в превышении должностных полномочий. В то время Юнусов служил в окружном (УВД по СЗАО) подразделении угрозыска по борьбе с имущественными преступлениями. В апреле 2015 года дело о похищении предпринимателя бандитами привело юного сыщика УгРо УВД по СЗАО Бека (как его называли коллеги) Юнусова и его коллегу к ТЦ в Солнечногорском районе Подмосковья. Здесь, как предполагали коллеги, работал возможный участник преступления — номер автомобиля, на котором было совершено нападение на бизнесмена, совпадал с номером машины местного предпринимателя (он чинил телефоны).

По версии Юнусова, в тот момент, когда он представился и показал удостоверение предполагаемому фигуранту, тот попытался скрыться. Нагнать беглеца правоохранитель смог лишь в одном из дворов, где применил к нему боевые приемы борьбы, заковал в наручники, довел до стоянки и доставил в отдел. Юнусов утверждал, что мужчина якобы был в состоянии наркотического опьянения. Впрочем, факт причастности задержанного к каким-либо преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, доказан не был. Но дело оперативного учета на этого человека заводилось — подтверждающие документы были предоставлены в суде.

Возвращение супермена
Задержание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В материалах суда всё выглядит так: по месту работы предпринимателя Савина Юнусов ударил его ногой в живот, затем на автостоянке повалил на асфальт и трижды ударил по голове и телу. Также установлено, что Савин был избит после того, как его пристегнули наручниками. Кроме этого, в отношении Савина был использован травматический пистолет — во время преследования Юнусов стрелял в воздух, чем, однако, «причинил истцу нравственные страдания в виде чувства незащищенности, страха за свою жизнь, опасений за применение наказания при отсутствии правонарушений с его стороны». Савин в судебном порядке пытался взыскать с Юнусова и МВД 1 млн руб. за свои переживания и увечья. Суд оценил страдания Савина в 50 тыс. рублей.

Чем закончился скандал в СМИ

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В эфире федерального телеканала тогда вышло интервью Юнусова, в котором он утверждал, что материалы в отношении него были сфальсифицированы в интересах высокопоставленных руководителей, а также обусловлены нетерпимостью к его национальной принадлежности (Бекхан — выходец из Чеченской Республики). Вскоре возникла легенда о том, что Юнусов по ночам боролся с преступностью — в сети появились ролики, на которых мужчина в черном «наказывает» нарушителей порядка, в частности, наркосбытчиков. Появились даже каналы в соцсетях, посвященные «химкинскому бэтмену», карающему кулаком драгдилеров. Впрочем, это лишь версия, которую сам Юнусов опровергал.

Позднее, в марте 2017 года, публикации, в которых Юнусов обвиняет коллег в его незаконном преследовании, стали поводом для обращения представителей бывшего работодателя, УВД СЗАО, и начальника подразделения собственной безопасности с иском в суд к Юнусову, «Московскому профсоюзу полиции», газете «Московский комсомолец» и телеканалу Life о признании распространенной информации не соответствующей действительности. Суд иск не удовлетворил, указав на недоказанность фактов распространения ответчиком заведомо ложных сведений. Также был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье о клевете в отношении Юнусова.

Возвращение супермена
Тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На этом удача его покинула — уже осенью Мосгорсуд отменил решение в пользу бывшего сотрудника полиции, признал информацию в СМИ о руководстве и «особистах» УВД по СЗАО не соответствующей действительности и обязал ее опровергнуть. А в январе 2019 года Солнечногорский горсуд Подмосковья признал Юнусова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств в отношении Савина. Ему было назначено четыре года колонии общего режима. Мособлсуд оставил жалобу Юнусова без удовлетворения. Отбывать срок он был направлен в Кировскую область, освободился условно-досрочно.

Чем занимался Юнусов в последнее время

Источник «Известий» сообщил, что в последние несколько лет Юнусов консультировал частных лиц по правовым вопросам, проблемам безопасности. Любопытно, что на переговорах он представлялся другим именем. Есть данные, что он сотрудничал с некой структурой безопасности «Сигма» — у конторы есть аккаунт в соцсетях и даже упоминания в СМИ, однако нет официального сайта, и невозможно отыскать ее реквизиты в сети. Ранее по адресу, где он был задержан (Б. Грузинская улица, 14) была зарегистрирована компания «Сигма Консалтинг», которая оказывала услуги в области права. Сейчас фирма не действует.

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