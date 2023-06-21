Honda опровергла сообщения об официальных поставках машин в Россию

Японский производитель Honda Motor опроверг сообщения о начале официальных продаж автомобилей через петербургскую дилерскую сеть, сообщает 21 июня, в среду «Газета.Ru».

По словам сотрудников Honda, поставками автомобилей в дилерский центр в Санкт-Петербурге занимается российское юрлицо, не аффилированное с японской маркой.

«Автомобили поставляет субдистрибутор, российское юридическое лицо. Никакой связи, собственности или участия в капитале и прочего с японской компанией у этого юридического лица нет. Все машины поставляются из Китая в рамках параллельного импорта», ― сообщает представитель Honda в РФ.

Утром 21 июня в СМИ появилась информация, что на российском рынке официально начались продажи автомобилей Honda. По данным источников, покупателю представлены восемь моделей 2022 и 2023 годов выпуска, в том числе седаны Honda Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.

21 июня аналитики сообщили, что за первые пять месяцев 2023 года объем импорта автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего 171,5 тыс. новых авто было ввезено с начала 2023 года в Россию: 70,5% от этого числа (120,9 тыс.) принадлежит машинам, импортированным из Китая. С января по май объем импорта вырос в 5,2 раза и составил в денежном отношении $3,6 млрд.