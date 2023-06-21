Объем импорта автомобилей в Россию за два года вырос в 4,8 раза

За первые пять месяцев 2023 года объем импорта автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 21 июня сообщает «Коммерсант».

Всего 171,5 тыс. новых авто было ввезено с начала 2023 года в Россию: 70,5% от этого числа (120,9 тыс.) принадлежит машинам, импортированным из Китая. С января по май объем импорта вырос в 5,2 раза и составил в денежном отношении $3,6 млрд. Более того, суммарно отгрузки автомобилей из Китая в минувшем апреле составили порядка $1 млрд.

Также в статистику вошли автомобили из стран, которые не экспортируют машины в Россию официально: на европейские бренды пришлось 5% от общего количества, на корейские — 8%, а на японские — 6%.

19 июня китайская компания Changan анонсировала две новые модели, которые появятся на российском рынке.

Одна из новинок — кроссовер CS75 Plus, который заменит присутствующий на рынке паркетник CS75 FL. CS75 Plus поставляется с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 188 и 232 л. с. соответственно. В качестве трансмиссии производитель предлагает покупателю восьмиступенчатый «автомат» Aisin.