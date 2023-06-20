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Changan анонсировала выход пикапа Hunter Plus на российском рынке

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Фото: Changan
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Китайский производитель Changan 20 июня объявил о выходе «пикапа бизнес-класса» Hunter Plus в России. Продажи автомобиля начнутся до конца июня. О ценах на новинку станет известно позже, уточнили в пресс-службе.

Габариты автомобиля: длина ― 5350 мм, ширина ― 1980 мм, высота ― 1875 мм. Высота дорожного просвета составляет 225 мм, а углы въезда и съезда ― 28 и 26 градусов. Пикап оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

Из опций производитель предлагает отделку интерьера из перфорированной экокожи, дисплей системы мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.

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19 июня Changan анонсировала две новые модели, которые появятся на российском рынке.

Одна из новинок — кроссовер CS75 Plus, который заменит присутствующий на рынке «паркетник» CS75 FL. CS75 Plus поставляется с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 188 и 232 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии производитель предлагает покупателю восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

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