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Changan привезет в Россию две новые модели

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Фото: changanauto
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Китайский производитель автомобилей Changan в понедельник, 19 июня, анонсировал на официальном сайте две новые модели, которые появятся на российском рынке.

Известно, что одной из новинок будет кроссовер Changan CS75 Plus, который заменит присутствующий на рынке «паркетник» CS75 FL. CS75 Plus поставляется с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 188 и 232 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии производитель предлагает покупателю восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

Другая новая модель, которая придет в Россию, ― это полноприводный пикап Changan Lantop, представленный в Китае осенью 2022 года. Вероятно, на российском рынке модель получит название Hunter Plus. Автомобиль поставляется с турбированными и атмосферными силовыми агрегатами объемом 2,4 л в связке с механической коробкой передач.

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Российские дилеры 19 июня завезли в салоны седаны Suzuki Ciaz, которые могут составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. Новинка оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 105 л.с. (138 Нм), в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Suzuki Ciaz, несмотря на японское происхождение бренда, ― модель, предназначенная для стран Юго-Восточной Азии: седан особенно популярен в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.

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