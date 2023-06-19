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В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz

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Фото: Suzuki
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Российские дилеры завезли в салоны седаны Suzuki Ciaz, которые могут составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. Цена на Suzuki начинается от 2,3 млн рублей, сообщает «Российская газета» в понедельник, 19 июня.

Новинка оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 105 л.с. (138 Нм), в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Габариты автомобиля: 4490 мм ― в длину, 1730 мм ― в ширину, 1485 мм ― в высоту, а длина колесной базы составляет 2650 мм.

Седан оборудован такими опциями, как ABS, две подушки безопасности, ESP, электроусилитель руля, отделанный кожей салон, отделка интерьера под алюминий или под дерево, климат-контроль, круиз-контроль, задний парктроник, электрозеркала с обогревом.

Suzuki Ciaz, несмотря на японское происхождение бренда, ― модель, предназначенная для стран Юго-Восточной Азии: седан особенно популярен в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.

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Китайская компания Livan, которая принадлежит Geely, 15 июня презентовала в России кроссовер X3 Pro. Цены на новинку с учетом специальных условий начинаются от 1 699 900 рублей ― примерно столько же стоит обновленная Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации (1 689 900 рублей). Пока что модель представлена в единственной комплектации, однако в скором времени производитель выведет на российский рынок еще две версии, в том числе с механической коробкой передач.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с (142 Нм) в паре с вариатором с приводом на передние колеса.

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