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Премьер Грузии назвал ошибкой Запада отказ в статусе страны — кандидата в ЕС

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Фото: Правительство Грузии
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Отказ Грузии в предоставлении статуса страны — кандидата в члены Европейского союза (ЕС) станет стратегической ошибкой Запада. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«После моих встреч в Брюсселе у меня сложилось впечатление, что решение должно быть позитивным. Я предоставил Еврокомиссии полный отчет о проделанной в стране работе. Считаю, что мы должны спокойно ждать решение Еврокомиссии. В сложившейся в мире ситуации выделение Грузии будет стратегической ошибкой Запада», — приводит его слова Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Гарибашвили отметил, что признание Грузии страной-кандидатом поможет минимум вполовину сократить поляризацию мнений в стране на этот счет.

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Ранее, 31 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Европейский парламент поскорее предоставить стране статус кандидата в члены Европейского союза. Во время визита в Брюссель она сосредоточила внимание на будущем страны в ЕС и выполнении 12 условий ЕС, подтвердив «непоколебимую волю грузинского народа присоединиться к европейской семье».

В марте Зурабишвили отметила, что жители Грузии не поймут, если стране в очередной раз откажут в статусе страны — кандидата в члены ЕС. Об этом она сообщила на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Тбилиси. Бербок, в свою очередь, заверила, что она находится в Грузии именно потому, что желает видеть республику в Евросоюзе.

До этого, в декабре 2022 года, Гарибашвили заявил о том, что власти республики убеждены: страна выполнила все рекомендации Евросоюза, для того чтобы получить статус страны — кандидата на вступление в содружество.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в ходе беседы с «Известиями» заявил о том, что европейские чиновники склоняют Тбилиси к тем или иным шагам, манипулируя возможным вхождением Грузии в состав Евросоюза.

В июне 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

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