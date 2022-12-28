Эксперт счел манипуляцией возможный отказ Грузии в членстве ЕС из-за Саакашвили

Европейские чиновники склоняют Тбилиси к тем или иным шагам, манипулируя возможным вхождением Грузии в состав Евросоюза (ЕС). Об этом 28 декабря «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Таким образом он прокомментировал заявление депутата Европарламента (ЕП) Яцека Сариуша-Вольского в Twitter о том, что ЕП не одобрит заявку Грузии на вхождение в состав ЕС, если экс-президент республики Михаил Саакашвили умрет в заключении.

«И в Грузии, и в ЕС понимают, что по целому ряду плоскостей Грузия не выполняет ключевые нормы европейского сообщества. Будем честно говорить — в Грузии достаточно слабая экономика для вхождения в ЕС. С точки зрения риторики еврочиновники зачастую это используют для того, чтобы склонять Грузию к тем или иным шагам», — сказал политолог.

Но реальных перспектив никто и никогда Грузии не давал, добавил он.

При этом Денисов подчеркнул, что не стоит судить по словам Сариуша-Вольского о позиции всего ЕП. Вполне возможно, что депутат «просто симпатизирует Саакашвили».

Ранее в этот день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна выполнила все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в содружество.

До этого, 17 июня, Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».