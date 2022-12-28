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Власти Грузии заявили о выполнении всех условий для статуса кандидата в ЕС

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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Власти Грузии убеждены, что страна выполнила все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в содружество. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе выступления с годовым отчетом, сообщает портал «Новости-Грузия».

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«Мы верим, что очень скоро наша страна этот статус получит. Повод так говорить дают реформы, которые мы все провели. При участии парламента и правительства все 12 рекомендаций были скрупулезно выполнены», — отметил он.

Гарибашвили также подчеркнул, что все достижения страны в области интеграции в ЕС являются достижением партии «Грузинская мечта».

«Здесь я хотел бы напомнить общественности, что все хорошее и весь прогресс на пути евроинтеграции нашей страны, то, что было достигнуто за последние 10 лет, являются только заслугой нашей команды. Соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, ставшая официальной заявка на членство в ЕС и принятая европейская перспектива — все это благодаря «Грузинской мечте», — отметил глава грузинского кабмина.

Ранее, 29 ноября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал расширение границ Европейского союза от Балкан до Грузии.

До этого, 17 июня, Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

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