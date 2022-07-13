ЕК отложила до 2023 года оценку Грузии для получения статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) оценит реформы Грузии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза не раньше 2023 года. Об этом 13 июля заявил представитель ЕК Майкл Рупп.

«Нас, конечно же, очень интересует то, что Грузия много и тщательно работает над выполнением приоритетов. Поэтому после осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров и тщательно работать над реформами», — заявил Рупп на заседании Европарламента.

17 июня Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. В ЕК первоначально заверили, что дадут оценку достигнутому прогрессу до конца 2022 года.

22 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамию в том, что Киев создавал преграды к вступлению Тбилиси в Евросоюз.

23 июня Европейский совет одобрил заявки Украины и Молдавии на предоставление статуса кандидатов в члены Евросоюза, но отказал Грузии. Тбилиси посоветовали выполнить 12 условий, необходимых для получения статуса. В частности, в рекомендациях говорится о том, что Грузия должна ликвидировать «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» государства.

29 июня было объявлено, что Грузия не получит конкретных сроков по вступлению в НАТО. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о поддержке страны, однако дал понять, что обещаний по поводу принятия страны в свои члены быть не может.