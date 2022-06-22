Реклама
Прямой эфир
Авто
В Совете Федерации рассмотрели введение пошлины за автотюнинг
Экономика
Путин обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе
Политика
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных
Экономика
Путин заявил о переговорах об увеличении доли китайских автомобилей на рынке РФ
Мир
Рябков призвал Запад воздерживаться от риторики о возможном конфликте с РФ
Мир
Во Франции заявили об ослаблении интереса общественности к ситуации на Украине
Общество
Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен
Экономика
NYT констатировала провал санкций в отношении РФ
Мир
Покушение совершено на главу администрации Чернобаевки в Херсонской области
Мир
МИД РФ предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину
Экономика
В России подешевели пиломатериалы

Грузия обвинила Киев в требовании к ЕС не давать Тбилиси статус кандидата

Премьер Грузии: Арахамия требовал не давать стране статус кандидата в члены ЕС
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolo Vincenzo Malvestuto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время своего визита в США и Европу потребовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня.

Ушли в отказ: Грузии не рекомендовали давать статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия предложила Тбилиси выполнить ряд условий и продолжать курс на реформы

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата (в члены Европейского союза. -— Ред.), был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — подчеркнул Гарибашвили во время своего выступления в грузинском парламенте с отчетом о проделанной за год работе.

Ранее Арахамия отмечал, что ездил в США, чтобы передать американской стороне доказательства того, что Грузия якобы не соблюдает санкции против России. Также украинский депутат отметил, что изложил Евросоюзу и Штатам необходимость введения ограничений в отношении экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

3 апреля Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами грузинского народа.

Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС с определенными условиями. При этом такой статус Грузии пока не рекомендовали предоставлять.

Позднее из-за возмущения Тбилиси президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 июня заявил, что Европейскому совету рекомендовано предоставить Грузии европейскую перспективу, а потом оценить выполнение страной ряда условий до предоставления ей статуса кандидата. В частности, в 12 рекомендациях, опубликованных на сайте Еврокомиссии, говорится о том, что Грузия должна ликвидировать «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» государства.

3 марта Грузия направила заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза. В этот же день эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе рассказал, что при нынешней власти рассчитывать на членство в Евросоюзе Тбилиси не стоит.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022