Грузия обвинила Киев в требовании к ЕС не давать Тбилиси статус кандидата

Лидер фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время своего визита в США и Европу потребовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня.

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата (в члены Европейского союза. -— Ред.), был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — подчеркнул Гарибашвили во время своего выступления в грузинском парламенте с отчетом о проделанной за год работе.

Ранее Арахамия отмечал, что ездил в США, чтобы передать американской стороне доказательства того, что Грузия якобы не соблюдает санкции против России. Также украинский депутат отметил, что изложил Евросоюзу и Штатам необходимость введения ограничений в отношении экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

3 апреля Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами грузинского народа.

Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС с определенными условиями. При этом такой статус Грузии пока не рекомендовали предоставлять.

Позднее из-за возмущения Тбилиси президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 июня заявил, что Европейскому совету рекомендовано предоставить Грузии европейскую перспективу, а потом оценить выполнение страной ряда условий до предоставления ей статуса кандидата. В частности, в 12 рекомендациях, опубликованных на сайте Еврокомиссии, говорится о том, что Грузия должна ликвидировать «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» государства.

3 марта Грузия направила заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза. В этот же день эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе рассказал, что при нынешней власти рассчитывать на членство в Евросоюзе Тбилиси не стоит.