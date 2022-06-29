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НАТО не стала давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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НАТО пока не готова давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс. Об этом в среду, 28 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Что касается вопрос членства, <...> мы не собираемся называть никакой даты. <...> Мы усилим как политическую, так и практическую поддержку Грузии с помощью нового пакета, чтобы помочь создать потенциал, а также укрепить устойчивость, в том числе путем увеличения участия Грузии в киберучениях НАТО <...> и помощи в развитии защиты критической инфраструктуры», — сказал он на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде, трансляцию которой вел YouTube-канал RTVE Noticias.

23 июня Европейская комиссия одобрила заявки Украины и Молдавии на предоставление статуса кандидатов в члены Евросоюза и отказала Грузии. Тбилиси посоветовали выполнить 12 условий, необходимых для получения статуса. В частности, в рекомендациях, говорится о том, что Грузия должна ликвидировать «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» государства. В Брюсселе пообещали, что «будут следить за прогрессом Грузии в решении приоритетных задач и доложат о них к концу 2022 года».

За день до этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что лидер фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время своего визита в США и Европу потребовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены Евросоюза. Сам Арахамия отмечал, что ездил в США, чтобы передать американской стороне доказательства того, что Грузия якобы не соблюдает санкции против России.

3 апреля Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами грузинского народа.

До этого, 3 марта, Грузия направила заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза. В этот же день эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе рассказал, что при нынешней власти рассчитывать на членство в Евросоюзе Тбилиси не стоит.

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