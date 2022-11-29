Турция выступила за расширение границ ЕС от Балкан до Грузии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил 29 ноября за расширение границ Европейского союза (ЕС) от Балкан до Грузии.
«Необходимо начать новый процесс расширения Евросоюза. Он должен распространяться от Балкан до Грузии, достигать Украины и Молдавии», — сказал он на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
По его мнению, данный регион «не может быть полным без участия в нем Турции». Глава МИД Турции также указал, что ситуация на Украине говорит о необходимости переформатирования архитектуры безопасности в Европе.
Чавушоглу также призвал НАТО не проводить разграничительных линий в борьбе с угрозами национальной безопасности, включая и противодействие терроризму.
«Союзники по НАТО должны стоять на стороне Турции в данном вопросе. Не следует забывать, что именно наша страна столкнулась с наибольшей угрозой терроризма в альянсе», — оказал министр.
21 ноября глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страны Запада своей поддержкой террористов предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в их стране.
30 сентября бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем продолжать работу над общеевропейской архитектурой безопасности необходимо с участием России.
1 июня посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков указал, что восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно. Он отметил, что западные страны сами разрушили систему европейской безопасности и рано или поздно им придется ее восстанавливать.
В конце августа действующий канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что ЕС возможно расширить за счет включения Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позже и Грузии. А в июле Шольц призвал к построению более сильного, «геополитического» Евросоюза на фоне событий на Украине.