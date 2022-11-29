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Турция выступила за расширение границ ЕС от Балкан до Грузии

Глава МИД Турции Чавушоглу выступил за расширение границ Евросоюза от Балкан до Грузии
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил 29 ноября за расширение границ Европейского союза (ЕС) от Балкан до Грузии.

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«Необходимо начать новый процесс расширения Евросоюза. Он должен распространяться от Балкан до Грузии, достигать Украины и Молдавии», — сказал он на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

По его мнению, данный регион «не может быть полным без участия в нем Турции». Глава МИД Турции также указал, что ситуация на Украине говорит о необходимости переформатирования архитектуры безопасности в Европе.

Чавушоглу также призвал НАТО не проводить разграничительных линий в борьбе с угрозами национальной безопасности, включая и противодействие терроризму.

«Союзники по НАТО должны стоять на стороне Турции в данном вопросе. Не следует забывать, что именно наша страна столкнулась с наибольшей угрозой терроризма в альянсе», — оказал министр.

21 ноября глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страны Запада своей поддержкой террористов предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в их стране.

30 сентября бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем продолжать работу над общеевропейской архитектурой безопасности необходимо с участием России.

1 июня посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков указал, что восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно. Он отметил, что западные страны сами разрушили систему европейской безопасности и рано или поздно им придется ее восстанавливать.

В конце августа действующий канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что ЕС возможно расширить за счет включения Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позже и Грузии. А в июле Шольц призвал к построению более сильного, «геополитического» Евросоюза на фоне событий на Украине.

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