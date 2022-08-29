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Шольц призвал к расширению Евросоюза за счет включения Украины и Молдавии

Шольц призвал к расширению ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позднееГрузии
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Евросоюз (ЕС) возможно расширить за счет включения Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позже и Грузии. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств — Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе и Грузии», — сказал он во время своего выступления в Карловом университете в Праге, которое транслировалось на сайте правительства ФРГ.

В этот же день политик анонсировал поставки на Украину «нового суперсовременного оружия», включая средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотники.

Ранее, в середине июля, в статье газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Шольц призвал к построению более сильного, «геополитического» Европейского союза на фоне нынешних событий на Украине. По его словам, в последние годы звучат призывы к становлению Евросоюза геополитическим игроком.

По мнению Шольца, цель состоит в том, чтобы сплотить ряды в тех областях, в которых в Европе слишком долго боролись за единые решения. Он добавил, что Германия внесет конкретные предложения по этому поводу в ближайшие месяцы, пишет «Газета.ru».

ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Помимо этого, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о возможности предоставить статус кандидата на вступление в союз Грузии. Однако для этого Тбилиси следует выполнить «ряд условий», указал он.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии «является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте», особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

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