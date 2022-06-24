Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, страны стали на шаг ближе к членству в союзе, сообщил 23 июня заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«Европейский совет только что предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — написал он.

Кроме того, Мишель поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду и жителей этих стран.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе, где принималось решение, Украине теперь нужно много работать, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в Евросоюз.

Ранее, 21 июня, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил мнение, что Украина сможет войти в состав ЕС не позже середины столетия. О такой перспективе в ближайшем будущем говорить не приходится, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе (ЕС) 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.