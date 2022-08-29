Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»

Украина в ближайшие недели получит от ФРГ «новое суперсовременное оружие», включая средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотники. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сказал Шольц во время своего выступления в Карловом университете в Праге, которое транслировалось на сайте правительства ФРГ.

Канцлер напомнил, что 25 октября в Берлине состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине. Он заверил, что со своей стороны ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется».

Ранее, 24 августа, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что с начала российской спецоперации союз направил Украине €9,5 млрд. Кроме того, ожидается еще дополнительная макрофинансовая поддержка на €8 млрд.

В тот же день стало известно, что США передадут Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около $2,9 млрд. Он позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, а также артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

Также отмечалось, что по состоянию на 19 августа общий объем военной помощи Киеву, предоставленный с февраля США, превысил $10 млрд.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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