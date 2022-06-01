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МИД РФ назвал невозможным восстановление системы европейской безопасности

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно. Об этом в среду, 1 июня, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

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«Они (западные страны — Ред.) сами разрушили систему европейской безопасности, рано или поздно им придется ее восстанавливать. Но на прежних условиях это уже будет невозможно», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее, 9 мая, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. При этом, подчеркнул он, Москва всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 июня прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах стать самой главной военной силой в Евросоюзе. По его словам, это наводит на определенные мысли, так как это уже не первое «свидетельство возрождения в ФРГ доминантных устремлений». Как подчеркнул глава МИД РФ, этот факт должен стать «предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа продолжит извлекать уроки из своей тяжелой истории».

О том, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО, Шольц заявил 30 мая. Тогда он указал, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В тот же день правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

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