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Зурабишвили призвала Брюссель предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

Президент Грузии Зурабишвили призвала Европарламент предоставить стране статус кандидата в члены ЕС
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Европейский парламент поскорее предоставить стране статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС). С таким призывом она выступила в среду, 31 мая, во время своего визита в Брюссель.

Как передает грузинский портал Civil Georgia, во время визита Зурабишвили сосредоточила внимание на будущем страны в ЕС и выполнении двенадцати условий ЕС, подтвердив «непоколебимую волю грузинского народа присоединиться к европейской семье».

«Мы преодолеем как внутренние, так и внешние преграды, чтобы достичь евроатлантической интеграции, но для этого необходимо предоставить Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз», — сказала Зурабишвили.

В материале также отмечается, что официальные лица ЕС высоко оценили роль Зурабишвили в продвижении Грузии на пути в Европу, выразив готовность продолжить с ней сотрудничество.

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Ранее, в марте, Зурабишвили отметила, что жители Грузии не поймут, если стране в очередной раз откажут в статусе страны кандидата в члены ЕС. Об этом она сообщила на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Тбилиси. Бербок, в свою очередь, заверила, что она находится в Грузии именно потому, что желает видеть республику в Евросоюзе.

До этого, в декабре 2022 года, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что власти республики убеждены: страна выполнила все рекомендации Евросоюза, для того чтобы получить статус страны — кандидата на вступление в содружество.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в ходе беседы с «Известиями» заявил о том, что европейские чиновники склоняют Тбилиси к тем или иным шагам, манипулируя возможным вхождением Грузии в состав Евросоюза.

В июне 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

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