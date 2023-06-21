Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121

В Херсонской области число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС возросло до 121, 17 человек были направлены в Крым для лечения. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в региональном минздраве.

«На сегодняшний день из зоны подтопления бригады скорой помощи госпитализировали в медучреждения региона 121 человека, из них 17 пациентов мы направили на специализированное лечение в Республику Крым», — говорится в обращении.

Ранее в этот день председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41. Накануне сообщалось о 38 погибших в результате прорыва Каховской ГЭС. Еще 115 человек были госпитализированы с переохлаждением и другими травмами.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» рассказал, что большая часть залитых водой домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.