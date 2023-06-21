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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41. Об этом 21 июня заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что к настоящему моменту 3,5 тыс. человек привились от опасных инфекций. Кроме того, почти 2,2 тыс. пострадавших получили выплаты.

В регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия. Специалисты собрали и вывезли больше 1,6 тыс. останков животных. Было вакцинировано 6,1 тыс. голов сельскохозяйственной и домашней живности. По мере схода воды улицы и объекты обеззараживают специальными реагентами.

Между тем вода почти сошла в Алешкинском округе. При этом поселения Голопристанского округа еще затоплены.

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Накануне сообщалось о 38 погибших в результате прорыва Каховской ГЭС. Еще 115 человек были госпитализированы с переохлаждением и другими травмами.

18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» рассказал, что большая часть залитых водой домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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