Вильфанд спрогнозировал аномальную погоду ряду регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 21 июня сообщил, что в ближайшие дни аномальная жара ожидается в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии, а некоторые регионы Урала и Поволжья ожидает очень холодная погода.

«Когда аномалии выше семи градусов — это опасное явление. В ближайшие пять дней в Магаданской области 22–23 июня температура будет на 8–10 градусов выше нормы, ожидается до +30…+33 градусов. В Якутии с 21 по 24 июня аномалии будут достигать 8–11 градусов, то есть максимальная температура будет составлять +29…+33 градуса. В Чукотском автономном округе аналогичная ситуация — до +28 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Вильфанд, на юге Красноярского края прогнозируется жара до +35 градусов, а Хакасию и Тыву — до +36 градусов.

При этом, Оренбургскую, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Татарстан и Башкортостан, наоборот, ждет холодная погода в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 6–8 градусов. В Кировской области температура воздуха не будет выше 11–16 градусов, а в Свердловской области — не выше +8…+13 градусов, добавил метеоролог.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал в беседе с «Известями», что аномально холодная ночная погода установилась в нескольких регионах России, возможны заморозки. В последние дни температура уже опускалась ниже нуля в Ярославский, Костромской областях.

Накануне Вильфанд уточнил, что заморозки до –2 градусов прогнозируются в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. В связи с этим было выпущено штормовое предупреждение. Также он сообщил, что холодная погода с температурой на 6–10 градусов ниже нормы прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. Кроме того, холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется в Свердловской области — от +2...+7 ночью до +8...+13 днем.