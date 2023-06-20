Вильфанд предупредил о похолодании до апрельских температур в ряде регионов РФ

Холодная погода с температурой на 6–10 градусов ниже нормы прогнозируется в ряде регионов России. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода на огромной территории — в Поволжье, на Урале и юге западной Сибири — на 6–8 и даже на 10 градусов погода ниже нормы. И это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Уточняется, что в Оренбургской области 21–23 июня прогнозируются заморозки до –2 градусов, в Татарстане — ночью будет 4–9 градусов и до 12 градусов днем, в Кировской области — ночью 3–8 градусов и до 11–16 днем, в Башкортостане — ночью 2–7 градусов и около 15 днем, рассказал Вильфанд.

Кроме того, холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется в Свердловской области — от +2...+7 ночью и до +8...+13 днем. В Челябинской области, в свою очередь, ночью ожидается 2–7 градусов и 11–16 днем, в Курской области ночные температуры опустят до 3–8, а дневные до 9—14, что на 6–8 градусов ниже нормы, уточнил эксперт.

Однако в ряде субъектов наоборот ожидается жара, так в Магаданской области ожидается до+30...+33 градусов, на Чукотке — до 28 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы, в Якутии — 29–33 градуса, что превышает норму на 10–11 градусов, сообщил Вильфанд.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник возможны кратковременные дожди и локальные грозы, передает RT.

По словам метеоролога, в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, пишет РИАМО. Также возможны локальные грозы.