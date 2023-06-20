Синоптик предупредил москвичей о грозах 20 июня

В Москве во вторник, 20 июня, возможны кратковременные дожди и локальные грозы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны локальные грозы.



«Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт», — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни дождей в Москве не будет, однако они возможны в конце рабочей недели.

Накануне сообщалось, что 20 июня днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6. В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +3. Также прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/c.



Ранее, 19 июня, сообщалось, что с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Ученые заявили, что особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.