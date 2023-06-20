Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мир
СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Армия
Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Экономика
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Происшествия
Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе
Общество
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто
Происшествия
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области
Армия
Вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ
Общество
В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству
Сюжет:

Синоптик предупредил москвичей о грозах 20 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве во вторник, 20 июня, возможны кратковременные дожди и локальные грозы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны локальные грозы.

«Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт», — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни дождей в Москве не будет, однако они возможны в конце рабочей недели.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Накануне сообщалось, что 20 июня днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6. В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +3. Также прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/c.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Ученые заявили, что особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023