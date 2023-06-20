Гидрометцентр сообщил о приближающихся заморозках в четырех регионах ЦФО
Заморозки до –2 градусов прогнозируются в четырех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие две ночи. Об этом 20 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он указал, что заморозки ночью 21 и 22 июня ожидаются в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. В связи с этим было выпущено штормовое предупреждение.
По словам Вильфанда, такая погода в этих регионах в текущий период является «редчайшим явлением».
Синоптик в разговоре с ТАСС также посоветовал владельцам дачных участков принять меры для защиты урожая. Например, обильно увлажнить почву.
Ранее в этот день Роман Вильфанд сообщил, что холодная погода с температурой на 6–10 градусов ниже нормы прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. Кроме того, холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется в Свердловской области — от +2...+7 ночью до +8...+13 днем.