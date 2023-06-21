В НАТО допустили потерю Британией статуса ведущей военной державы

Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд завил, что Великобритания может потерять свое влияние в НАТО и статус одной из ведущих военных держав, если не откажется от политики сокращения армии. Об этом он сказал 20 июня в интервью газете The Daily Telegraph.

Редфорд отметил, что британская армия слишком мала и ей необходимо расти.

«Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать (в армию. — Ред.), не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение», — заявил британский генерал.

По мнению Редфорда, у британской армии не хватает военных для реагирования на возникающие в мире угрозы. По его словам, модернизация военной техники и вооружения должна происходить одновременно с наращиванием численного состава Вооруженных сил Соединенного Королевства.

В настоящий момент численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, это является самым низким показателем с начала XIX века.

Ранее, 8 июня, эксперты газеты The Times выразили мнение, что Вооруженные силы Великобритании не выдержат противостояния с Россией, они слишком слабы. Они рекомендовали начать увеличивать производство боеприпасов уже сейчас.

3 мая телеканал Sky News сообщил со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война.

13 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

До этого, 6 марта, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.