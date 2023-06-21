Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов РФ поддержало инициативу о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на слабоалкогольные напитки — пиво, сидр, медовуху и другие. Об этом в среду, 21 июня, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

В Минфине сочли МРЦ эффективным инструментом для борьбы с нелегальной продукцией. При этом отмечается, что необходимо проработать детали реализации программы.

Также ведомство выступило за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Данная мера предполагает введение лицензий на определенную группу товаров, согласование требований и порядка утилизации контрафакта.

Наконец, министерство предложило отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта, а кроме того — ужесточить ответственности за нарушение регламента по добавлению этилового спирта в продукцию.

Ранее, 19 июня, стало известно, что Национальная ассоциация производителей сидра призвала установить МРЦ на соответствующий напиток. По словам одного из инициаторов обращения Елены Тюкиной, увеличение цены хотя бы до 150 рублей за один литр стало бы достаточно для эффективной борьбы с контрафактной продукцией.

До этого, 15 июня, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром. В частности, речь идет о формировании с 1 сентября реестра пивоваров. Производителям нужно будет не только регистрироваться в нем, но и показывать «те мощности, которые данный производитель заявляет, и контроль над этим».

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, которого подозревают в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.