Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко в четверг, 15 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал в беседе с «Известиями» ситуацию с массовым отравлением контрафактным напитком «Мистер Сидр».

Он указал на необходимость делать выводы на фоне случившегося.

«Служба оперативно отработала при взаимодействии с правоохранительными органами, локализовали цепочки поставок <…> одна из мер — это закон, который вводит с 1 сентября реестр пивоваров», — сказал Васильченко.

Он пояснил, что, согласно нововведению, нужно будет не только регистрироваться в реестре пивоваров, но и показывать «те мощности, которые данный производитель заявляет, и контроль над этим». Собеседник «Известий» назвал данную меру эффективной.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы оперативно локализовать вид фальсифицированной продукции, а также заблокировать ее обороты. Основной задачей Васильченко считает недопуск оборота нелегальной продукции.

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, которого подозревают в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.