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Производители сидра предложили установить минимальную розничную цену на этот напиток

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Javi Colmenero
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Национальная ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо к президенту РФ Владимиру Путину.

Как считают эксперты издания, определенная МРЦ могла бы помочь в борьбе с контрафактной продукцией. Производители некачественного сидра не смогли бы продавать его ниже установленной цены, а потребители бы, исходя из этого, выбирали напиток более известной и проверенной марки.

По словам одного из инициаторов обращения Елены Тюкиной, увеличение цены хотя бы до 150 рублей за один литр стало бы достаточно эффективной мерой по борьбе с контрафактной продукцией.

Обращение к Путину подписали 40 компаний, связанных с производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. В администрации президента на запрос пока не ответили.

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Ранее, 15 июня, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром. Одной из мер стал закон, который вводит с 1 сентября реестр пивоваров. Производителям нужно будет не только регистрироваться в реестре, но и показывать «те мощности, которые данный производитель заявляет, и контроль над этим».

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, которого подозревают в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

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