Пожар произошел на заводе по изготовлению паллет в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске произошло возгорание на заводе по изготовлению паллет. Об этом 20 июня сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на Ямской улице поступило в 22:18. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел цех.

Площадь возгорания на данный момент достигла 6 тыс. кв. м. До этого сообщалось, что она составляла 3 тыс. кв. м. Как выяснили «Известия», площадь всего здания — 13 744,6 кв. м.

Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек.

По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание, сообщает прокуратура Московской области.

Ранее в этот день пожар вспыхнул в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано. На предприятии причиной случившегося назвали проведение работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией.

Как сообщили «Известиям» в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Тамбовской области, в результате пожара погибли пять человек.

Сотрудниками регионального СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В данный момент на территории завода работает следственная группа.