Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Финляндии назначил новое правительство во главе с премьером Орпо
Мир
Население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет
Мир
Верховный суд Белоруссии отклонил апелляционную жалобу на приговор Тихановской
Мир
В Египте ввели многократную визу сроком на пять лет
Мир
Генсек НАТО ушел от ответа о возможном участии Киева в подрыве «Северных потоков»
Армия
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме «Армия-2023»
Мир
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Винницкой области
Экономика
Набиуллина призвала осваивать финграмотность во избежание ущерба от рук аферистов
Мир
В Атлантике в поисках затонувшего батискафа обследовано 13 тыс. кв. км океана
Мир
На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений
Общество
Пожар на пороховом заводе под Тамбовом ликвидирован
Политика
ГД одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО

Названа причина взрыва на пороховом заводе под Тамбовом

Причиной взрыва на пороховом заводе под Тамбовом названа работа стороннего подрядчика
0
Фото: ТАСС/Ольга Смольская
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ сторонней подрядной организацией. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили на предприятии.

«Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Там отметили, что среди пострадавших один работник завода, остальные — работники подрядных организаций. Все они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь.

В пресс-службе добавили, что о точных причинах взрыва говорить пока рано.

Ранее источник «Известий» сообщил, что в результате происшествия погибли четыре человека. Еще 12 человек пострадали. Эту же информацию подтвердили на заводе. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние семи потерпевших медики оценивают как средней тяжести.

Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
При взрыве жилого дома в Тымовском погибли люди

Хлопок произошел днем во вторник в здании № 39. После этого начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

Губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале отверг версию о теракте, указав, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он добавил, что технологический цикл на заводе не нарушен, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023