Названа причина взрыва на пороховом заводе под Тамбовом

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ сторонней подрядной организацией. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили на предприятии.

«Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Там отметили, что среди пострадавших один работник завода, остальные — работники подрядных организаций. Все они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь.

В пресс-службе добавили, что о точных причинах взрыва говорить пока рано.

Ранее источник «Известий» сообщил, что в результате происшествия погибли четыре человека. Еще 12 человек пострадали. Эту же информацию подтвердили на заводе. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние семи потерпевших медики оценивают как средней тяжести.

Хлопок произошел днем во вторник в здании № 39. После этого начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

Губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале отверг версию о теракте, указав, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он добавил, что технологический цикл на заводе не нарушен, предприятие продолжает работать в штатном режиме.