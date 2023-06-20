Пожар вспыхнул в здании порохового завода под Тамбовом

Пожар вспыхнул в здании порохового завода в городе Котовск Тамбовской области во вторник, 20 июня.

«Взрыв произошел в цехе, а после началось возгорание. Пожар на площади 1 кв. м ликвидировали. На месте медики осматривают 12 пострадавших, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии», — передает Telegram-канал «112».

Предварительной причиной случившегося называют взрыв пороховой смеси. Пострадавших госпитализировали.

По данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло на проспекте Труда, 23. Как отмечает пресс-служба, на место ЧП направлены 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

На Московском коксогазовом заводе в Видном 5 марта произошел взрыв с последующим возгоранием. Изначально там загорелась насосная колонна с бензолом, огонь охватил все здание на Белокаменном шоссе, 13. Никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не было.