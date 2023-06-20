Четыре человека погибли при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом

В результате взрыва на пороховом заводе под Тамбовом погибли четыре человека. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает источник «Известий».

По его данным, пострадали 12 человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние семи пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Уточняется, что взрыв произошел во вторник в здании № 39. После этого началось возгорание. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что возгорание произошло в тамбовском городе Котовск на проспекте Труда, 23. Как отмечает пресс-служба, на место ЧП были направлены 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части.

Губернатор региона Максим Егоров подтвердил информацию о взрыве. Он отверг версию о теракте. По его словам, причиной пожара стал человеческий фактор. Предварительной причиной случившегося называется взрыв пороховой смеси.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.