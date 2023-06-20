Число погибших на пороховом заводе под Тамбовом возросло до пяти

Число погибших в результате пожара на пороховом заводе в городе Котовске возросло до пяти. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили «Известиям» в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Тамбовской области.

«Пятый рабочий скончался в медучреждении», — заявили в ведомстве.

Хлопок произошел ранее в этот день в здании № 39, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

На предприятии причиной случившегося назвали проведение работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией.

Изначально сообщалось о четырех жертвах. Погибшие были работниками подрядной организации, которая проводила в данном здании ремонтные мероприятия.

Сотрудниками регионального СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В данный момент на территории завода работает следственная группа.

Число пострадавших, по информации «Известий», выросло до 12. Эти же сведения подтвердили на заводе.