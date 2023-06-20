Возбуждено дело после гибели рабочих на пороховом заводе под Тамбовом

Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области во вторник, 20 июня, сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырех рабочих на территории порохового завода в городе Котовск в результате взрыва.

«Все погибшие — мужчины, работники подрядной организации, которая проводила в данном здании ремонтные работы. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в пресс-релизе.

На данный момент на территории завода работает следственная группа.

«Проводится осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а также ряд иных следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По информации «Известий», число пострадавших выросло до 12. Эту же информацию подтвердили на самом заводе.

Хлопок произошел днем 20 июня в здании № 39, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

На предприятии причиной случившегося назвали проведение работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией.