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Блинкен выразил надежду на скорые визиты членов правительства США в КНР

Госсекретарь США Блинкен: мы рассчитываем на скорые визиты членов американского правительства в КНР
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Руководство Соединенных Штатов Америки (США) рассчитывает на скорые визиты членов своего правительства в Китай ради стабилизации отношений двух стран. Об этом заявил во время своего визита в Пекин американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник, 20 июня.

Как указывает новостной портал NPR, Блинкен пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана посетить США и сказал, что «ожидает новых визитов высокопоставленных официальных лиц в обоих направлениях в ближайшие месяцы».

По мнению госсекретаря, это могло бы помочь подготовить почву для гладких встреч между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Джо Байденом осенью в ходе саммитов G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей», впервые за пять лет. Напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном возникли, в частности, из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над Штатами китайского аэростата.

На следующий день, 19 июня, председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, оценивая визит американского госсекретаря в Китай, отметил, что он касается двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. При этом, говоря о встрече Блинкена с председателем КНР, Лавров указал на то, что российская сторона видит эту встречу, как попытку Пекина донести свою принципиальную позицию в отношении незыблемости законных интересов республики, касающихся в том числе прилегающих к ней регионов.

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