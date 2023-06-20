Пожар на пороховом заводе под Тамбовом ликвидирован

Пожар на пороховом заводе в городе Котовск полностью ликвидирован. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили экстренные службы.

Причиной пожара стал человеческий фактор, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», — написал он в Telegram-канале.

По словам Егорова, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает штатно.

Инцидент произошел ранее в этот день. В цехе прогремел взрыв с последующим горением. Площадь пожара составила 1 кв. м. Погибли пять человек.

Предварительной причиной случившегося называют взрыв пороховой смеси. Пострадавших госпитализировали.