В Новой Каховке заявили о возможных последствиях гибели животных

Гибель животных во время наводнения в Херсонской области может обернуться серьезными последствиями для региона. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

После разрушения Каховской ГЭС оказались затоплены в том числе свинофермы. Во время эвакуации животных выпустили на волю — некоторые из них успели убежать, но многие остались и погибли.

«Опасность высокая, потому что много животных, хоть они, может быть, своей смертью погибли — захлебнулись водой, но мы не знаем, какие у них были болезни, и трупные яды могли отойти вместе с водой в сам Днепр», — объяснил главный специалист сельскохозяйственного сектора военно-гражданской администрации Новой Каховки Евгений Канавальчук.

В настоящий момент специалисты разыскивают останки утонувших животных, чтобы утилизировать их в соответствии с санитарными нормами. Помимо этого, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обрабатывают специальным дезинфицирующим средством улицы населенных пунктов на левом берегу Днепра.

В этот же день старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

Ранее, 16 июня, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз. При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

11 июня стало известно, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. В ведомстве уточнили, что осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний и ведется регулярный отбор проб воды в поселениях Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Анализ показал, что питьевая вода соответствует нормативным показателям.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.