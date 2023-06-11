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Роспотребнадзор сообщил о соответствии нормам проверенной в Херсонской области воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили 11 июня в пресс-службе ведомства.

«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, ведется регулярный отбор проб воды в поселениях Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей.

Как сообщают в ведомстве, анализ показал, что питьевая вода соответствует нормативным показателям.

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Ранее, 8 июня, сообщалось, что Роспотребнадзор организовал мониторинг санэпидситуации с отбором проб воды и объектов окружающей среды в Херсонской области. Отмечалось, что пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

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