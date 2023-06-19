Во «Вкусно — и точка» объяснили повышение цен в кафе

«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены на ряд позиций, представленных только в меню кафе. Изменения связаны с ростом себестоимости продукции, объяснила сеть ресторанов в своем Telegram-канале, добавив, что проблем с логистикой нет.

«Цены на продукты растут каждый год (и даже чаще), и это неизбежно — мы вынуждены подстраиваться под ситуацию. Повышение в кафе по отдельным позициям — 6%, в среднем на весь ассортимент кафе — 2%», — объяснили в компании.

При этом там подчеркнули, что опубликованная в соцсетях и СМИ информация о повышении цен в связи с проблемами с логистикой недостоверная.

«Проблем с логистикой в наших предприятиях нет», — уточнили в сети ресторанов.

О том, что компания планирует увеличить цены, стало известно ранее в этот день.

До этого, 20 октября, сеть предприятий быстрого питания повысила стоимость нескольких позиций в категории «бургеры».

McDonald's приостановила работу в России в марте прошлого года и решила покинуть рынок РФ. Российский бизнес выкупил Александр Говор, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети. В июне 2022-го открылись первые рестораны под новым названием «Вкусно — и точка».