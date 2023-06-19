Coca-Cola HBC объявила о решении приобрести производителя водки Finlandia

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) сообщила о достижении соглашения о приобретении Brown-Forman Finland Oy, владеющей водочным брендом Finlandia. Об этом в понедельник, 19 июня, Coca-Cola HBC сообщила на своем сайте.

«Согласованная цена покупки составляет $220 млн <…> «Предполагаемая сделка должна быть закрыта во второй половине 2023 года, а также должна быть одобрена со стороны регулирующих органов», — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению Coca-Cola, Finlandia является лидирующим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе. При этом более 60% производственных объемов Finlandia находится в пределах географического присутствия Coca-Cola HBC, уточняется в пресс-релизе.

«Мы рассматриваем это как привлекательную инвестицию и естественную эволюцию нашей роли в качестве одного из партнеров-дистрибьюторов Finlandia», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.

26 января появилась информация о том, что западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта. Известно, что Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы имеет Luding Group, а также ряд других профильных сетей. Отмечается, что оба бренда входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт.

В начале декабря прошлого года сообщалось о том, что в страну начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам. Цена на большую часть напитков не изменилась.

Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ 8 марта 2022 года. Ее основной конкурент PepsiCo покинула российский рынок 18 мая того же года.

Кроме того, ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), также приостановил продажи в РФ и объявили об уходе из страны.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой. Однако вскоре ряд брендов объявил о возвращении на российский рынок.