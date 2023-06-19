Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ разбили огневые средства ВСУ
На краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в понедельник, 19 июня.
При получении координат целей летчики в составе боевых пар на скорости около 900 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м над землей, приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами С-8КОМ по живой силе, средствам огневого поражения, а также по легкобронированной технике ВСУ.
После поражения цели летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету. Командование группировки ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые могут выполнять боевые задачи в любых метеоусловиях.
Накануне российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении. Кроме того, в районе Староверовки ракетные войска группировки «Запад» ударили из системы залпового огня «Торнадо-С» по 14-й отдельной механизированной бригаде.
17 июня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, как авиация Южной группировки войск поразила объекты ВСУ на трех направлениях. В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы разбили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.