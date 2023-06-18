Авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении, сообщил 18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, в районе Староверовки по боевикам 14-й отдельной механизированной бригады, ее вооружению, военной и специальной технике ракетные войска группировки «Запад» ударили из системы залпового огня «Торнадо-С».

Зыбинский добавил, что на передовых позициях в районе Берестового и Стельмаховки в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады, сорвала три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам полковника, в районе населенного пункта Кисловка после применения российскими войсками минометов «Сани» и танков Т-72Б3 по позициям противника, его общие потери оказались соизмеримы с численностью взвода. Также были ликвидированы бронетранспортер и грузовой автомобиль.

Накануне, 17 июня, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, как авиация Южной группировки войск поразила объекты ВСУ на трех направлениях. При этом в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, включая минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.

16 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южнодонецком направлении в ходе безуспешных попыток наступательных действий. По данным военного ведомства, за сутки были уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, а также пять боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.