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Российская авиация поразила объекты ВСУ на трех направлениях

Минобороны: авиация группировки «Юг» поразила объекты и технику ВСУ на трех направлениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиация Южной группировки войск поразила объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 17 июня.

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях», — сказал Астафьев.

При этом в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, включая минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.

Также военные смогли отразить атаки штурмовых групп украинских боевиков в пяти селах в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Атаки успешно отражены в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное.

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Ранее, 16 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южнодонецком направлении в ходе безуспешных попыток наступательных действий. По данным военного ведомства, за сутки были уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, а также пять боевых бронированных машин.

14 июня стало известно, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» ВС РФ нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении.

До этого, 11 июня, сообщалось, что бойцы Южной группировки ВС РФ обстреляли пункты дислокации ВСУ на донецком направлении. Расчеты гаубиц Д-30 нанесли несколько прицельных ударов снарядами калибра 122 мм по домам в населенном пункте Первомайское, в которых украинские боевики обустроили полевые казармы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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