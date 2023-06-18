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США и КНР выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Пекине «откровенные, предметные и конструктивные» переговоры с членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом. Дипломаты беседовали около пяти с половиной часов, сообщает 18 июня Reuters.

Выступая после переговоров, за которыми последовал ужин, министры США и Китая выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между странами, но Китай ясно дал понять, что рассматривает Тайвань как наиболее важную проблему и наибольший риск в отношениях двух стран.

Энтони Блинкен «подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов» при коммуникациях с министром иностранных дел КНР, сообщили в Госдепартаменте.

Reuters отмечает, что обе стороны в поразительно схожих выражениях охарактеризовали переговоры, назвав их полезными.

При этом агентство считает, что стороны не пришли к единому мнению по многим вопросам, за исключением того что Ган должен посетить Вашингтон для продолжения разговора в удобное для сторон время. Обе стороны также отметили важность облегчения взаимных визитов своих граждан в страны, а китайские государственные СМИ сообщили, что министры договорились обсудить увеличение пассажирских рейсов и прием большего числа студентов и работников в свои страны.

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Ранее в этот день появилась информация, что глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем Блинкеном заявил: отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений. Он добавил, что такое положение дел не отвечает интересам ни одного из двух народов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что за время своего пребывания в стране он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи. Блинкен стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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